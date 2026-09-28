Вайцеховская оценила прокат фигуристов Хаврониной и Нарижного в Братиславе

Обозреватель RT Елена Вайцеховская оценила выступление танцевального дуэта Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного на «Мемориале Ондрея Непелы» в Братиславе.

По ее словам, фигуристы не произвели сильного впечатления в произвольном танце из-за нехватки риска в постановках. Журналистка предположила в своем Telegram-канале, что их тренер Александр Жулин после работы с ведущими парами стал избегать экспериментов.

«Мне бы точно не хотелось, чтобы Хавронина и Нарижный стали заложниками именно этих тренерских пристрастий. Да и когда рисковать, если не сейчас?» — написала Вайцеховская.

Она противопоставила дуэт победителям соревнований Оливии Смарт и Тиму Дику, подчеркнув, что смелость и готовность к экспериментам сделали их катание ярким и запоминающимся.