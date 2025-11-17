В «Спортинге» заявили, что не следят за Тикнизяном и Сперцяном

Пресс-атташе португальского футбольного клуба «Спортинг» Филипе Диниш опроверг слухи о заинтересованности команды в игроках армянской национальной сборной. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Речь идет об Эдуарде Сперцяне и Наире Тикнизяне. Руководство команды также не следит за полузащитником российского «Локомотива» Алексеем Батраковым. Диниш официально подтвердил отсутствие интереса к указанным футболистам.

Тем не менее, игроки демонстрируют высокую результативность в текущем российском чемпионате. Так, Сперцян отличился шестью забитыми мячами и 11 ассистентами в 15 играх.