В Сочи прошел финал ХX летних спортивных игр «Роснефти»
За победу в финале соревнований боролись 20 команд и 800 спортсменов-нефтяников со всей страны.
Спортсмены состязались в 18 дисциплинах: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, силовое двоеборье, легкоатлетическая эстафета и забеги среди мужчин и женщин, бильярд, перетягивание каната и пулевая стрельба. Впервые в программу соревнований включили плавание.
«Я вижу, что здесь уровень прямо очень-очень сильный. Общаясь с другими игроками, слышу, что в этом году турнир стал еще сильнее», — рассказал один из участников.
На открытии игр участников приветствовал великий хоккеист трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров. Легендарный спортсмен отметил значительный вклад «Роснефти» в развитие российского спорта.
Компания активно поддерживает и развивает профессиональный, любительский и корпоративный спорт. Для этого в каждом регионе присутствия создаются все условия: строятся арены и открываются спортивные комплексы.