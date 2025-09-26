В Сочи прошел финал ХX летних спортивных игр «Роснефти»

пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»

За победу в финале соревнований боролись 20 команд и 800 спортсменов-нефтяников со всей страны.

Спортсмены состязались в 18 дисциплинах: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, силовое двоеборье, легкоатлетическая эстафета и забеги среди мужчин и женщин, бильярд, перетягивание каната и пулевая стрельба. Впервые в программу соревнований включили плавание.

«Я вижу, что здесь уровень прямо очень-очень сильный. Общаясь с другими игроками, слышу, что в этом году турнир стал еще сильнее», — рассказал один из участников.

1/4
На открытии игр участников приветствовал великий хоккеист трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров. Легендарный спортсмен отметил значительный вклад «Роснефти» в развитие российского спорта.

Компания активно поддерживает и развивает профессиональный, любительский и корпоративный спорт. Для этого в каждом регионе присутствия создаются все условия: строятся арены и открываются спортивные комплексы.

