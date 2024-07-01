В Подмосковье состоялось Гран-при 360 по кольцевым автогонкам
На подмосковной трассе Moscow Raceway состоялся третий этап соревнований GT Cup по кольцевым автогонкам, получивший название Гран-при 360. В заезде приняли участие 12 пилотов.
В программу этапа вошли две массовые гонки и заезды на лучшее время круга.
Во время прогулки по пит-лейну можно было ближе познакомиться с автомобилями, участвующими в заездах. Кроме того, для желающих провели экскурсию в технический парк, так называемые паддоки.
«Мы традиционно стараемся насытить досуг зрителей максимальными развлечениями, где можно походить, посмотреть. <...> У нас есть динамичные активности – такие как гоночное такси, вот как раз машина уехала. У нас есть полёт на вертолёте, детский автосалон.. в общем, у нас целый парк аттракционов, в который ты попадаешь, который выстроен вокруг гонок», — заявил промоутер гоночной серии GT Cup Вячеслав Никоноров.
Финальный этап состоится 4 августа на гоночной трассе в Нижнем Новгороде.