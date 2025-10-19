В Подмосковье прошел «Турнир памяти воинов»

В эти выходные в Мытищах состоялись ежегодные Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою «Турнир памяти воинов». Мероприятие организовали в честь военнослужащих и сотрудников силовых структур, посвятивших свою жизнь служению и защите родины, сообщила пресс-служба организатора турнира «Титан».

Мероприятие в Московской области проводится уже в пятый раз, и каждый год в нем участвуют дети и подростки из разных регионов России. В этом году в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 58 команд, представляющих 26 регионов страны.

«Цель турнира — показать подрастающему поколению, что служба в силовых структурах, вооруженных силах важна и престижна, что это именно то, к чему они должны стремиться», — отметил советник заместителя генерального директора госкорпорации «Ростех», вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России Владимир Устюхин.