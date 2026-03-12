В Пензе прошли соревнования по пулевой стрельбе, посвященные памяти Натальи Захматовой

В Пензе состоялись соревнования по пулевой стрельбе, посвященные памяти мастера спорта международного класса Натальи Захматовой. Турнир собрал 134 спортсмена из восьми регионов России, написала «Пенза-пресс».
Соревнования включали стрельбу из пневматического оружия — винтовки и пистолета. Программа состояла из нескольких упражнений, что позволило спортсменам продемонстрировать мастерство в различных дисциплинах.
Соревнования проводились в рамках государственной программы «Спорт России».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте