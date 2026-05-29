В «Олимпии» сообщили о продлении контрактов с двумя игроками на предстоящий сезон

Кирово-чепецкая хоккейная команда «Олимпия» заявила о продлении контрактов с двумя игроками на предстоящий сезон. Клуб принял решение оставить в составе защитника и форварда, написал сайт newsler.ru .

Александр Ляхов, 27-летний защитник, в прошлом чемпионате принял участие в 61 матче, забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Его 25-летний коллега, форвард Алексей Дробин, набрал в прошлом сезоне 20 очков: 8 шайб и 12 передач.

Новые договоры с хоккеистами рассчитаны на один год. Ранее стало известно, что «Олимпия» вновь будет выступать в Высшей хоккейной лиге. Новый сезон станет для команды уже третьим на этом уровне.