В Новой Москве открылся футбольный манеж «Остафьево»

В Новой Москве на территории жилого комплекса «Остафьево» от группы «Самолет» открылся футбольный манеж со спортивным залом и кафе. В нем работает детская футбольная академия, а также доступны занятия для взрослых.

Спортивный объект площадью 1900 квадратных метров оснащен всем необходимым для групповых тренировок и любительских матчей.

Главной точкой притяжения станет футбольное поле размером 48×30 с покрытием в виде сербского искусственного газона последнего поколения высотой пять сантиметров. Такой газон обеспечит оптимальное сцепление для лучшей маневренности и снизит риск травм.

Весь инвентарь для занятий, включая мячи, манишки и насосы, сотрудники могут по запросу предоставить посетителям. Также игрокам доступы услуги профессиональных тренеров или судей.

Помимо футбольного поля, здесь есть спортзал площадью 75 квадратных метров, раздевалки, душевые и кафе. Манеж работает круглосуточно, а записаться на занятие или игру можно онлайн.