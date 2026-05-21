В Новой Москве открылся футбольный манеж «Остафьево»
В Новой Москве на территории жилого комплекса «Остафьево» от группы «Самолет» открылся футбольный манеж со спортивным залом и кафе. В нем работает детская футбольная академия, а также доступны занятия для взрослых.
Спортивный объект площадью 1900 квадратных метров оснащен всем необходимым для групповых тренировок и любительских матчей.
Главной точкой притяжения станет футбольное поле размером 48×30 с покрытием в виде сербского искусственного газона последнего поколения высотой пять сантиметров. Такой газон обеспечит оптимальное сцепление для лучшей маневренности и снизит риск травм.
Весь инвентарь для занятий, включая мячи, манишки и насосы, сотрудники могут по запросу предоставить посетителям. Также игрокам доступы услуги профессиональных тренеров или судей.
Помимо футбольного поля, здесь есть спортзал площадью 75 квадратных метров, раздевалки, душевые и кафе. Манеж работает круглосуточно, а записаться на занятие или игру можно онлайн.
«Открытие спортивного центра на территории жилого комплекса — это часть нашей стратегии по созданию полноценной экосистемы для жителей. Возможность заниматься спортом в шаговой доступности делает здоровый образ жизни естественной частью повседневности, а наш проект — еще более комфортным и удобным для жизни», — прокомментировал директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников.
По словам гендиректора ООО «Ангелово-спорт групп» Максима Михеева, к занятиям спортом на базе манежа планируется привлечь около 500 детей и еще 500 взрослых.
«Манеж „Остафьево“ будет футбольным центром районов Остафьево, Южное Бутово, Щербинка. Детская команда будет выступать на чемпионате Москвы по футболу под руководством заслуженных тренеров. Для взрослых будет организована Остафьевская футбольная лига 7×7, где может сыграть любой желающий вне зависимости от возраста и уровня игры. Для девочек будут организованы хореографические секции в малом спортивном зале», — рассказал Михеев.