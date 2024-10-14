В Московском марафоне приняли участие до 30 тысяч спортсменов

Около 30 тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне, состоявшемся накануне. Среди них были и сотрудники компании «Газпромнефть — смазочные материалы» со всех производственных площадок.

Всего спортсменам предложили две дистанции для забега — 10 и 42,2 километра. Маршрут пролегал через основные достопримечательности столицы: Кремль, Большой театр, парк Горького, храм Христа Спасителя и другие.

«Компания поддерживает спортивные увлечения и опытных спортсменов, и тех, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Для нас главная победа — не спортивные кубки и медали, а здоровье и благополучие каждого нашего коллеги», — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

По словам Скоромца, компания вовлекает в полезную физическую активность всех своих сотрудников