В курганском ХК «Зауралье» назначили нового главного тренера

Ранее Черников уже работал вместе с нынешним спортивным директором «Зауралья» Лемтюговым. В прошлом сезоне они входили в тренерский штаб «Тороса», а до этого сотрудничали в молодежном «Атланте».

Александр Черников — бывший профессиональный хоккеист из Тольятти. Он выступал за такие клубы, как «Лада», «Трактор», «Сибирь», «Локомотив», «Авангард», «Адмирал» и «Нефтехимик». В Континентальной хоккейной лиге провел 698 матчей, в которых набрал 218 очков: 91 гол и 127 результативных передач. До создания КХЛ и ВХЛ играл в российской Суперлиге и Высшей лиге.