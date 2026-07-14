В курганском ХК «Зауралье» назначили нового главного тренера
Новым главным тренером курганского хоккейного клуба «Зауралье» стал Александр Черников. С 41-летним специалистом заключили контракт до конца сезона 2026/2027, написало URA.RU.
Ранее Черников уже работал вместе с нынешним спортивным директором «Зауралья» Лемтюговым. В прошлом сезоне они входили в тренерский штаб «Тороса», а до этого сотрудничали в молодежном «Атланте».
Александр Черников — бывший профессиональный хоккеист из Тольятти. Он выступал за такие клубы, как «Лада», «Трактор», «Сибирь», «Локомотив», «Авангард», «Адмирал» и «Нефтехимик». В Континентальной хоккейной лиге провел 698 матчей, в которых набрал 218 очков: 91 гол и 127 результативных передач. До создания КХЛ и ВХЛ играл в российской Суперлиге и Высшей лиге.