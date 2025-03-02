02 марта 2025 12:04 В Красноярске завершились Зимние спортивные игры «Роснефти» 0 0 0 Фото: пресс-служба «Роснефти» Спорт

Спортсмены

Роснефть

Сотрудники «Роснефти» со всей страны приехали в Красноярск для участия в XIII Зимних спортивных играх. В борьбе за медали в биатлоне, лыжных гонках и хоккее приняли участие 650 спортсменов-нефтяников из 41 дочернего предприятия компании.

Соревнования стартовали 25 февраля. В торжественной церемонии открытия приняли участие звезды российского спорта — олимпийский чемпион в эстафете лыжник Денис Спецов и ведущие игроки хоккейного клуба ЦСКА. На протяжении пяти дней нефтяники боролись за главные спортивные призы.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Хоккейные команды разделили на три лиги, в каждой из которых шла борьба за выход в плей-офф, где определили финалистов.

Фото: пресс-служба «Роснефти» 1/2 Фото: пресс-служба «Роснефти» 2/2

Для лыжников организовали гонки на 10 километров для мужчин и на 5 километров для женщин, а после они приняли участие в эстафетах на три и пять километров.

Фото: пресс-служба «Роснефти» 1/2 Фото: пресс-служба «Роснефти» 2/2

Протяженность маршрута гонки биатлонистов составила 3,75 километра с двумя огневыми рубежами. После спортсмены приняли участие в эстафете на этом же участке трассы.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Оценивали выступления квалифицированные судьи. По итогам соревнований победителям в личных и командных зачетах вручили медали, сертификаты и кубки.

Развитие спорта — одно из основных направлений социальной политики «Роснефти». Компания поддерживает профессиональный, массовый и любительский спорт. «Роснефть» финансирует строительство ледовых арен, спорткомплексов и многофункциональных спортплощадок во всех регионах присутствия.