В Красноярске завершились Зимние спортивные игры «Роснефти»

Сотрудники «Роснефти» со всей страны приехали в Красноярск для участия в XIII Зимних спортивных играх. В борьбе за медали в биатлоне, лыжных гонках и хоккее приняли участие 650 спортсменов-нефтяников из 41 дочернего предприятия компании.
Соревнования стартовали 25 февраля. В торжественной церемонии открытия приняли участие звезды российского спорта — олимпийский чемпион в эстафете лыжник Денис Спецов и ведущие игроки хоккейного клуба ЦСКА.
На протяжении пяти дней нефтяники боролись за главные спортивные призы.
Хоккейные команды разделили на три лиги, в каждой из которых шла борьба за выход в плей-офф, где определили финалистов.
Для лыжников организовали гонки на 10 километров для мужчин и на 5 километров для женщин, а после они приняли участие в эстафетах на три и пять километров.
Протяженность маршрута гонки биатлонистов составила 3,75 километра с двумя огневыми рубежами. После спортсмены приняли участие в эстафете на этом же участке трассы.
Оценивали выступления квалифицированные судьи. По итогам соревнований победителям в личных и командных зачетах вручили медали, сертификаты и кубки.
Развитие спорта — одно из основных направлений социальной политики «Роснефти». Компания поддерживает профессиональный, массовый и любительский спорт. «Роснефть» финансирует строительство ледовых арен, спорткомплексов и многофункциональных спортплощадок во всех регионах присутствия.
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