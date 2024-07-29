В Госдуме ответили на заявление Губерниева о «неспортивной России»

Журова в ответ на слова Губерниева призвала создать в России лигу по гимнастике

Фото: РИА «Новости»

В России необходимо заниматься развитием внутренних спортивных соревнований.  Об этом в беседе с Lenta.ru заявила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Так депутат отреагировала на заявление комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Россия перестала быть спортивной страной.

«Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпионат мира по плаванию», — пояснила она.

Журова также призвала начать создавать в России лиги по фигурному катанию и художественной гимнастике, уровень выступлений на которых будет гораздо выше, чем на чемпионатах мира.

Накануне Губерниев в одном из постов в своем Telegram-канале назвал Россию «совсем неспортивной страной». По его мнению, жителям предстоит многое изменить и измениться самим.

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