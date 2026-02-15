В «Гонке Легкова» приняли участие более 10 тысяч человек

В Лужниках прошла «Гонка Легкова — 2026», она объединила более 10 тысяч человек

В московском спорткомплексе «Лужники» прошел зимний фестиваль «Гонка Легкова — 2026». Событие собрало более 10 тысяч участников и зрителей.

Открылся фестиваль стартом «Гонка Легкова. Скорость», где участники боролись за победу на круге 3,3 километра вдоль Большой спортивной арены «Лужники». На следующий день, 14 февраля, прошли гонки на 10 километров, шоу-спринт «Звезды», ретрогонка «Это все еще я» и парная эстафета «Любовь и лыжи». Здесь вместо абсолютного зачета участники соревновались в номинациях за лучший образ, трогательную поддержку и историю пары.

Финал старта посвятили детям: более 900 юных спортсменов пробежали дистанции 0,3, один и три километра. Самым юным участником стала четырехмесячная Милана, преодолевшая дистанцию на руках у отца.

Амбассадорами гонки выступили олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, хоккеист Илья Ковальчук, лыжницы Вероника Степанова, Юлия Ступак, а также лыжники Александр и Наталья Терентьевы. Гонку также поддержали биатлонист Иван Черезов, лыжник Илья Черноусов и легкоатлет Юрий Борзаковский.

«Для меня особенно важно, что в этом году „Гонка Легкова“ впервые прошла в Москве и собрала такое количество участников — от юных лыжников до олимпийских чемпионов», — сказал создатель и идейный вдохновитель проекта, победитель Олимпийских игр в Сочи — 2014 Александр Легков.

Фестиваль провели с 13 по 15 февраля при поддержке Департамента спорта Москвы.