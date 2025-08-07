В ГД захотели очистить российский футбол от дельцов и агентской мафии

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал решение Минспорта о введении нового лимита на легионеров в футболе с сезона-2026/27 при одном условии. По словам парламентария, этот вид спорта в России нужно очистить от «дельцов и агентской мафии».

Предполагается, что клубы не смогут включать в заявку более 10 иностранцев, одновременно на поле будут максимум пять легионеров вместо восьми.

Смягчение лимита с сезона 2022/23 привело к засилью иностранцев на поле и не повысило привлекательность российского футбола для зрителей, потому что настоящих звезд среди легионеров — единицы, отметил Миронов.

«И российских звезд мало, ведь команды предпочитают не наигрывать своих воспитанников, а купить заграницей опытных игроков и с ними скорее достичь результата. А потом продать, купить других, и дать заработать огромные барыши куче посредников», — добавил он.

Депутат усомнился, что легионеры всегда повышают конкуренцию ща место в составе в команде, хотя в теории так и должно быть. Но на практике конкуренция оборачивается дискриминацией российских игроков.