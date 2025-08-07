В ГД захотели очистить российский футбол от дельцов и агентской мафии
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал решение Минспорта о введении нового лимита на легионеров в футболе с сезона-2026/27 при одном условии. По словам парламентария, этот вид спорта в России нужно очистить от «дельцов и агентской мафии».
Предполагается, что клубы не смогут включать в заявку более 10 иностранцев, одновременно на поле будут максимум пять легионеров вместо восьми.
Смягчение лимита с сезона 2022/23 привело к засилью иностранцев на поле и не повысило привлекательность российского футбола для зрителей, потому что настоящих звезд среди легионеров — единицы, отметил Миронов.
«И российских звезд мало, ведь команды предпочитают не наигрывать своих воспитанников, а купить заграницей опытных игроков и с ними скорее достичь результата. А потом продать, купить других, и дать заработать огромные барыши куче посредников», — добавил он.
Депутат усомнился, что легионеры всегда повышают конкуренцию ща место в составе в команде, хотя в теории так и должно быть. Но на практике конкуренция оборачивается дискриминацией российских игроков.
Ведь если уровень претендентов на позицию примерно равен, преимущество получит легионер: пусть играет, отрабатывает заплаченные деньги, повышает свою рыночную стоимость для дальнейшей перепродажи.
Сергей Миронов
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду»
По словам парламентария, в результате свои воспитанники протирают лавку, а бизнес-интересы вытесняют спорт.
«Надо вычищать делячество и дельцов из футбола, чтобы после легионеров они не взялись „окучивать“ российских игроков, ломая им карьеры и лишая доходов спортивные школы, которые растят юные таланты», — призвал депутат.
Он напомнил, что главный смысл любых футбольных реформ должен заключаться в наведении порядка в «спорте номер один», в котором в России в последнее время слишком много скандалов.