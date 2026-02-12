В «Динамо» допустили, что вратарь Лунев может остаться в команде еще на год

Гендиректор столичного футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров сообщил в беседе с сайтом «Матч ТВ» , что голкипер команды Андрей Лунев, вероятно, останется в составе коллектива на будущий сезон.

По словам руководителя, действующий контракт игрока предусматривает пункт автоматического продления, а у спортсмена есть хорошие перспективы по итогам текущего чемпионата.

«Сейчас этот вопрос не имеет острой актуальности. Все зависит от его выступления», — объяснил Пивоваров.

Лунев пополнил ряды бело-голубых в 2024 году. Ранее он выступал за азербайджанский клуб «Карабах», немецкий «Байер», подмосковный «Сатурн» и московское «Торпедо», добавила Neva.Today.