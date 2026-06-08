В Челябинске прошел детский футбольный турнир

На территории Центра спортивной культуры и отдыха «Лыжная база» в Челябинске состоялся детский футбольный турнир Северо-Западной лиги «8х8». В соревнованиях приняли участие 42 команды из десяти футбольных школ, сообщил сайт URA.RU .

«Лыжная база» активно развивается и становится все более привлекательной для горожан. Куратор спортивной программы «Лыжной базы» Егор Качурин рассказал, что сейчас проводится постепенная модернизация объекта. Зимой здесь работает каток и прокат лыж, а летом — футбольные поля и прокат велосипедов.

На протяжении всего турнира для гостей выступали чирлидеры федерации «Динамо», игроки ФК «Челябинск» провели автограф-сессию. Также работали зоны активных и спокойных игр, фотобудка. Маленькие посетители могли сделать аквагрим и поучаствовать в программе с аниматорами.

Праздник организовала «Северо-Западная Детская футбольная лига» при поддержке Центра спортивной культуры и отдыха «Лыжная база». К новому сезону были обновлены футбольные поля, обустроена инфраструктура: новые раздевалки и туалеты.

В 2026 году на территории «Лыжной базы» появится новое здание школы карате, которое застройщик передаст городу. В дальнейшем планируется строительство ФОК площадью 3600 квадратных метров с прокатом, настольным теннисом и крытым полем для мини-футбола. Также оборудуют помещения для стрельбы из лука и новые малые залы для занятий фитнесом или танцами.