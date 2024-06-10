Ушел из жизни заслуженный тренер РФ по хоккею Сергей Ушенин

Скончался заслуженный тренер РФ из Перми Сергей Ушенин. Трагическую новость сообщило Ura.ru со ссылкой на данные местного хоккейного клуба «Молот».

За годы карьеры Ушенин воспитал не одно поколение вратарей. Соответствующую должность он занимал более 25 лет.

«В 2014 году его сыновья вместе с „Молотом-Прикамье“ стали обладателями бронзовых наград ВХЛ», — отметили представители ХК.

Тренер работал со многими известными голкиперами, в том числе с Дмитрием Хомутовым и Константином Чащухиным.

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