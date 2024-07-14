Уругвайцы обыграли канадцев в матче за третье место на Кубке Америки

Сборная Уругвая обыграла национальную команду Канады в матче за третье место на Кубке Америки по футболу. Встреча завершилась победой уругвайцев в серии пенальти.
Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались уругвайцы — 4:3.
Сборная Уругвая выиграла бронзу Кубка Америки. Голами отличились Родриго Бентанкур и Луис Суарес.
Ранее сборная Англии выиграла обыграла сборную Нидерландов и пробилась в финал Евро-2024. Встреча пошла в Дортмунде и закончилась со счетом 2:1. В финале англичане сыграют с испанцами. Матч пройдет 14 июля.