Уругвайцы обыграли канадцев в матче за третье место на Кубке Америки

Уругвай обыграл Канаду и стал бронзовым призером Кубка Америки

Murai/SVEN SIMON
Фото: Murai/SVEN SIMON/Global Look Press

Сборная Уругвая обыграла национальную команду Канады в матче за третье место на Кубке Америки по футболу. Встреча завершилась победой уругвайцев в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались уругвайцы — 4:3.

Сборная Уругвая выиграла бронзу Кубка Америки. Голами отличились Родриго Бентанкур и Луис Суарес.

Ранее сборная Англии выиграла обыграла сборную Нидерландов и пробилась в финал Евро-2024. Встреча пошла в Дортмунде и закончилась со счетом 2:1. В финале англичане сыграют с испанцами. Матч пройдет 14 июля.

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