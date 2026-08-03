Умерла одна из первых волейболисток московского ЦСКА Людмила Смирнова

Одна из первых волейболисток московского ЦСКА Людмила Смирнова умерла 2 августа в возрасте 102 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Волейболистка ушла на фронт в июле 1941 года. За боевые заслуги ее наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». Смирнова была командиром отделения гвардейской роты связи 1-го Гвардейского штурмового авиационного Кировоградско-Берлинского корпуса.

После окончания войны Людмила Ивановна отдала спорту почти 20 лет. Она была одной из первых волейболисток армейского клуба. С 1947 года играла за ЦДКА, ЦДСА, ВВС МВО и ЦСК МО, была призером московских чемпионатов, турниров ВС СССР и всесоюзных соревнований.