Умерла хоккеистка и экс-капитан «Агидели» Юлия Карпова

Чемпионка России, серебряный призер Кубка европейских чемпионов, бывшая капитан женского хоккейного клуба «Агидель» Юлия Карпова умерла на 43-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба уфимской команды.

«Не стало Юлии Карповой. <…> Клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Юлии. Завтрашний матч с СКСО начнется с минуты молчания», — говорилось в сообщении.

В клубе добавили, что хоккеистка умерла на 43-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Карпова выступала за уфимскую команду с 2011 по 2013 год.

Спортсменка выступала за московский «Спартак», нижегородский СКИФ, а также за екатеринбургское и петербургское «Динамо». Кроме того, что она становилась чемпионкой России, Карпова была серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны. После завершения спортивной карьеры она работала в тренерском штабе петербургского «Динамо».