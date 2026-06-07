Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Селифанов

Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике, обладатель Кубка СССР 1974 года Вячеслав Селифанов скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Селифанов был мастером спорта международного класса. Среди воспитанников специалиста — бронзовый призер Олимпиады 2004 года Людмила Ежова и двукратный чемпион Олимпийских игр в 1992 и 1996 годах Алексей Воропаев.

В федерации отметили, что Селифанов своим примером отверг миф, что в гимнастике необходима «жесткая рука».

«Для учениц стал вторым отцом, с которым они могли поделиться любыми мыслями. Для каждого, кто был с ним знаком, Селифанов останется в памяти как преданный и бесконечно добрый друг», — подчеркнули в пресс-службе.

Прощание состоится в понедельник, 8 июня, на Лайковском кладбище в Одинцове.