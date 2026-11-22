Бывший хоккейный арбитр и советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по судейству Анатолий Баринов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления судейства ФХР.

«Всероссийская коллегия судей с прискорбием сообщает, что сегодня на 86-м году жизни скончался известный арбитр и хоккейный функционер, судья Всероссийской категории, Почетный спортивный судья России Анатолий Баринов», — говорилось в некрологе.

В ФХР отметили, что Баринов долгое время обслуживал матчи и турниры высокого уровня на российской и международной арене, включая чемпионаты мира 1979 и 1983 годов.

В 1994 году завершил судейскую карьеру и перешел на управленческую работу. Возглавлял судейский комитет ФХР, работал в качестве советника Президента ФХР по судейству и стоял у истоков создания Всероссийской коллегии судей.

Коллеги Баринова выразили искренние соболезнования его родным и близким, отметив, что светлая память о нем сохранится в истории российского хоккея.