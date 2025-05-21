Умер российский бодибилдер Никита Ткачук

Бодибилдер Никита Ткачук скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации силовых видов спорта города Ухты.

«Выражаем искренние соболезнования в связи с скоропостижной кончиной нашего дорогого друга и талантливого спортсмена Никиты Ткачука его родным, близким, жене Марии», — отметили представители организации.

В федерации подчеркнули, что бодибилдер много лет показывал хорошие результате в пауэрлифтинге и силовом экстриме.

Супруга Ткачука рассказала, что он умер 17 мая. За последний год состояние здоровья спортсмена стремительно ухудшалось, внутренние органы начали отказывать один за одним. Накануне смерти его госпитализировали и ввели в медикаментозную кому.

«Отказали почки, отек легких и не выдержало сердце. За год было много испытаний. Ресурсы закончились», — написала Мария в соцсетях.

Никита Ткачук родился в Воркуте, несколько лет назад перебрался в Санкт-Петербург. Увлекался пауэрлифтингом. По данным KP.RU, некоторое время назад подписал договор о сотрудничестве с фирмой, распространяющей медикаментозное увеличение мышц.

После приема препаратов для ускорения роста мышц состояние Ткачука резко ухудшилось, ему пришлось пережить несколько операций.