Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

Президент Федерации хоккея с мячом России, заслуженный тренер Борис Скрынник умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Федерацию Скрынник возглавлял с 2009 года и четырежды переизбирался на новый срок. Также с 2006 по 2022 годы был президентом Международной федерации бенди. Большую часть жизни функционер отдал родному архангельскому «Воднику», в котором прошел путь от чемпиона СССР среди юношей до президента клуба.

Входил в Президиум Совета по национальным видам спорта Всемирного русского народного собора и Патриаршую комиссию по развитию физической культуры и спорта. Кавалер множества орденов.

В федерации выразили соболезнования родным и близким покойного. Причина смерти не сообщается.