Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин

Умер олимпийский чемпион 1996 года в тяжелом весе и призер Олимпиады в Сиднее, пятикратный чемпион мира, рекордсмен, кавалер ордена Мужества Андрей Чемеркин. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России.

В организации выразили соболезнования родным и близким покойного. Причина смерти не называется. Чемеркину было 53 года.

Губернатор родного для спортсмена Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что тяжелоатлет сделал много для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни на малой родине.

«Своим примером он вдохновил многих. И научил, как надо работать над собой, чтобы стать лучшим. Его уход — утрата для нашего края», — добавил глава региона.

Он заявил, что Ставрополье всегда будет помнить земляка.