Умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров

Выдающийся гандболист и тренер Эдуард Кокшаров скоропостижно умер на 51-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба белорусского клуба «Мешков Брест», в котором специалист работал с 2023 года.

Причины смерти не сообщаются.

«Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал», — говорится в сообщении.

Кокшаров родился 4 ноября 1975 года в Краснодаре. В 1997 году стал чемпионом мира, а три года спустя — олимпийским чемпионом по гандболу в составе сборной России. В 2004-м выиграл Лигу чемпионов в составе словенского клуба «Целе», за который провел большую часть карьеры. После завершения карьеры работал тренером, в том числе с 2017 по 2020 годы возглавлял национальную сборную.

Его старший сын Александр тоже связал жизнь с профессиональным спортом и сейчас играет за футбольный клуб «Краснодар».