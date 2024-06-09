Умер гроссмейстер Сергей Бешуков

Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

«Он был энергичным организатором шахматных соревнований и внес большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе», — отметили в некрологе.

Шахматист ушел из жизни 8 июня после долгой борьбы с тяжелой болезнью. Дату его похорон в федерации не назвали.

Бешуков носил звание международного гроссмейстера с 1994 года. Был организатором Международной шахматной федерации (FIDE), с 2018 года — арбитром FIDE и спортивным судьей всероссийской категории по шахматам.

Также Сергей Бешуков руководил Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организацией «Шахматная федерация».