Умер бывший тренер «Автомобилиста», «Сибири» и «Амура» Мартемьянов

Российский тренер Андрей Мартемьянов, возглавлявший в Континентальной хоккейной лиге екатеринбургский «Автомобилист», хабаровский «Амур» и новосибирскую «Сибирь», скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщила пресс-служба «Сибири».

В клубе отметили, что имя Мартемьянова навсегда останется в истории ХК, а годы работы в команде будут вспоминаться как период незабываемых эмоций и ярких побед.

«Светлая память об этом профессионале и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнули в «Сибири».

По информации Telegram-канала Shot, причиной смерти специалиста стала остановка сердца, произошедшая в ночь на 25 марта.

Долгие годы Мартемьянов сам играл в хоккей, выигрывал Универсиаду 1989 года в Софии. В роли тренера работал в «Сибири», «Автомобилисте», «Амуре» и ряде других команд КХЛ и других российских лиг. Последним местом работы Мартемьянова был хабаровский «Амур», который он покинул в конце октября 2024 года.