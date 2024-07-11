Умер бывший хоккеист и тренер «Сибири» Андрей Тарасенко

IMAGO/Maximilian Koch
Фото: IMAGO/Maximilian Koch/Global Look Press

Тренер по развитию новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Тарасенко скоропостижно умер на 56-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Тарасенко родился 11 сентября 1968 года в Новосибирске. Воспитанник местной «Сибири». Наибольшую известность получил благодаря выступлениям за ярославское «Торпедо» (ныне — «Локомотив») и тольяттинскую «Ладу». Вернувшись в родную команду, помог ей выйти в Суперлигу.

С 2008 года бессменно входил в тренерский штаб «Сибири», в том числе некоторое время был ее главным тренером.

Его сын — Владимир Тарасенко — тоже стал хоккеистом, дважды выигрывал Кубок Стэнли, становился чемпионом мира в составе молодежной сборной России.

Клуб выразил соболезнования родным и близким покойного.

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