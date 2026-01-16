Умер бывший бомбардир «Зенита» и «Динамо» Дмитрий Акимов

Бывший форвард футбольных клубов «Зенита», «Ростова» и «Сибири» Дмитрий Акимов. Ему было 45 лет, сообщил телеграм-канал петербургского футбольного клуба «Динамо».

«Скончался Дмитрий Акимов. Бывшему нападающему петербургского „Динамо“ было 45 лет. Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Дмитрия», — говорится в заявлении клуба.

Причину смерти спортсмена не уточнили.

Акимов был воспитанником спортивной школы «Смена». Он выступал за «Зенит» с 2000 по 2001 год. В своем время футболист играл за минское «Динамо», липецкий «Металлург», воронежский «Факел», новосибирскую «Сибирь», «Тюмень» и «Ростов».

В 2001 году Акимов стал бронзовым призером чемпионата России, спустя семь лет — победителем Первого дивизиона. Его признали лучшим бомбардиром Второй лиги в 2002 году, а спустя пять лет — Первой.

Форварду принадлежит рекорд по количеству голов, когда он играл в составе «Сибири» — забил 109 мячей за клуб.