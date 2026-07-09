«Ультра Продакшн» объявил о переиздании винила с яркими кричалками ЧМ-2018

Завод по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» объявил о переиздании винила с яркими кричалками чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщило ИА НСН .

ЧМ-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, уже преподнес болельщикам немало сюрпризов. Однако для многих российских фанатов главным ориентиром остается домашний мундиаль 2018 года, воспоминания о котором греют душу.

«Мы хотим вернуть болельщиков в те дни, когда футбол был по-настоящему домашним, и подарить им возможность снова скандировать вместе, где бы они ни находились», — объяснил представитель организации Игорь Богданов.

Особую ценность изданию придает атмосфера записи: кричалки были записаны не в студии, а прямо на московской Никольской улице, которая стала неофициальной фан-зоной ЧМ-2018.