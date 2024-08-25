Украинцы Канады потребовали запретить Павлу Дацюку въезд в страну

Конгресс украинцев Канады* потребовал от правительства запретить российскому хоккеисту Павлу Дацюку въезд в страну, а также отменить включение спортсмена в Зал славы. Об этом написало издание Sports .

Организация направила письмо президенту Зала хоккейной славы Джеффу Деномму с требованием отменить включение Дацюка в список. В Конгрессе* пояснили, что бывший хоккеист принимал участие в чествовании российских военных.

Деномм заявил, что включение в Зал славы означает признание достижений спортсмена, который выступает на самом высоком уровне. При отборе не учитывается национальность, подчеркнул президент организации. Украинцы ответили, что озадачены этим заявлением и повторили просьбу.

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингс» Павел Дацюк в начале июля сообщил о завершении карьеры.

* Конгресс украинцев Канады признан в России нежелательной организацией.