Украинский футболист лондонского «Челси» провалил допинг-тест

Футболиста из Украины Михаила Мудрика могут дисквалифицировать на четыре года из-за положительных допинг-проб. Об этом сообщило издание Tribuna .

По данным журналистов, результаты тестирования показали наличие запрещенного вещества в теле 23-летнего полузащитника лондонского «Челси». Положительный результат дала проба А, которую он сдал еще в конце октября.

В ближайшее время будут вскрыты пробы В, которые или подтвердят, или опровергнут обнаруженные нарушения у спортсмена. Если проба окажется положительной, футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

В августе 2024 года стало известно, что польскую гребчиху на каноэ Дороту Боровска допустили до Олимпийских игр в Париже, несмотря на положительный результат допинг-пробы. В ходе расследования выяснили, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки из-за «контакта с лекарством для собаки».