Украинский боксер Усик покинул арену перед боем россиян

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик покинул арену в Эр-Рияде перед боем россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Бивол одержал победу над Бетербиевым решением большинства судей и получил звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Усик находился в зале во время почти всего турнира, он вручил пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе немцу Агиту Кабайелу после его встречи с китайцем Чжан Чжилэем.

«Александра уже не было на арене во время главного боя. Это его личное дело», — заявил собеседник агентства.

Благодаря победе Кабайел стал претендентом на титул WBC, принадлежащий Усику.

Ранее украинский боксер записал видеообращение, в котором обвинил Россию во всех грехах и оскорбил ее жителей нацистскими словами.