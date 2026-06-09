Украинские спортсмены заплатят за отказ слушать гимн России

Украинских параармрестлеров оштрафовали на 250 евро за отказ слушать гимн России

Европейская федерация армрестлинга оштрафовала украинских параармрестлеров Леонида Сидорчука и Дмитрия Луцишина на 250 евро за отказ слушать российский гимн в честь победы Андрея Гаврилова на чемпионате Европы. Об этом Луцишин сообщил украинским спортивным медиа.

Чемпионат Европы состоялся в Будапеште с 8 по 20 мая. В весовой категории до 60 килограммов Луцишин выиграл бронзу в борьбе левой рукой, Сидорчук взял серебро.

На церемонии награждения украинцы спешно покинули пьедестал сразу после вручения наград, отказавшись слушать гимн России.

«Нас оштрафовали за то, что покинули пьедестал в нарушение регламента награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть», — объяснил свое поведение Луцишин.

Ранее украинская штангистка Ирина Домбровская получила выговор за отказ от фото со спортсменкой из России.