Украинская прыгунья в воду София Лыскун сменила гражданство на российское

Многократная чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун официально подтвердила свое решение отказаться от украинского гражданства и принять российско. Причиной смены паспортных данных стала неудовлетворенность условиями подготовки спортсменов в украинской федерации плавания и предвзятое отношение к русским коллегам, рассказала прыгунья в интервью «Известиям» .

«Меня давно тяготило отсутствие поддержки и понимания со стороны украинских тренеров, большинство из которых вообще не имеют профильного образования в прыжках в воду. Все решало мое стремление профессионально развиваться», — привело слова спортсменки ИА НСН.

Лыскун выразила надежду продолжить успешную карьеру теперь уже в составе сборной России. Ранее спортсменка активно выступала на международной арене, завоевывая медали чемпионатов мира и Европы, а также Олимпиады.