Украинка установила мировой рекорд в прыжках в высоту

Легкоатлетка с Украины Ярослава Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет. Об этом сообщил World Athletics .

В воскресенье 22-летняя спортсменка показала на соревнованиях результат 2,07 метра. Позже она поставила планку на 2,10 метра и смогла взять эту высоту, установив рекорд мира. Предыдущее достижение в 2,09 метра болгарская прыгуньи Стефка Костадинова установила в августе 1987 года.

В 2021 году Магучих стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, тогда она уступила россиянке Марии Ласицкене и австралийке Николе Макдермотт. На счету украинки два серебра мировых первенств, а также титул двукратной чемпионкой Европы.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация World Athletics в 2022 году продлила свое решение о запрете российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях.