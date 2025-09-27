Украина назвала позором снятие ограничений с российских паралимпийцев

Решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о снятии ограничений с российских спортсменов и восстановление Паралимпийского комитета страны стали позором. Об этом заявила пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Украины.

В ведомстве заявили, что функционеры международной спортивной организации своим решением продемонстрировали, что потеряли «остатки совести» и втянули международный спорт в политику.

«Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институты, всех спортсменов и тренеров, которые не потеряли моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения», — заявили в пресс-службе.

Отдельно украинское министерство обратилось к властям Италии не допустить появления российских флагов на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета сняла все ограничения с российских спортсменов и разрешила им принимать участие в соревнованиях с государственным флагом, гимном и символикой страны на форме.

Кроме того, в организацию окончательно вернулся Российский паралимпийский комитет.