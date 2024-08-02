Неизвестные начали угрожать убийством худруку церемонии открытия ОИ в Париже

Худрук церемонии открытия Олимпиады Жолли рассказал об угрозах убийством

Jan Woitas
Фото: Jan Woitas/Global Look Press

Художественный руководитель церемонии открытия Олимпийских игр в Париже Тома Жолли рассказал о поступивших в его адрес угрозах убийством «из-за происхождения». Его слова привело издание France Info.

Жолли отметил, что причиной критики стала сцена, которая пародирует «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Мужчина обратился с заявлением в полицию на неустановленных лиц, сославшись на клевету и угрозы убийством.

Также он сообщил о многочисленных оскорблениях в социальных сетях, которые критикуют его сексуальную ориентацию и якобы израильское происхождение.

Расследование после обращения худрука церемонии открытия ОИ ведут Национальный центр по борьбе с интернет-ненавистью прокуратуры Парижа и центральный аппарат по борьбе с преступлениями на почве ненависти и преступлениями против человечности.

Олимпийские игры в столице Франции продлятся до 11 августа.

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