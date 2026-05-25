Угальде заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в сезоне-2026/27

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде в интервью Metaratings.ru оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ в сезоне-2026/27. Форвард подчеркнул, что у «красно-белых» сильный состав и призвал верить в успех.

«Мы будем работать для этого. У нас очень хороший состав. Нужно верить в себя и работать. Мы попробуем стать первыми», — сказал футболист.

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в чемпионате, набрав 52 очка в 30 турах. Однако команда завоевала Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» по пенальти (4:3) после ничьей 1:1.