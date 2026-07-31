УЕФА составил план проведения собственного аналога чемпионата мира

Союз в 2017 году придумал формат Глобальной лиги наций с финальными соревнованиями. В них могут участовать восемь команд, которые пройдут региональные отборочные туры.

Судя по плану, разработанному УЕФА, проводить спортивные мероприятия можно в нечетные годы, чтобы не пересекаться с чемпионатами Европы и мира. Составители концепции собирались устраивать не один, а семь финальных турниров, в каждом из которых принимали бы участие по восемь команд разных уровней, ранжированных по рейтингу.

Ранее УЕФА заявил о бойкоте турниров ФИФА. На такой шаг союз пошел из-за намерения главы организации Джанни Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. В УЕФА считают, что соревнования нельзя превращать в инвестиционный продукт.