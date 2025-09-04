Участники сухой гребли под брендом «Сделано в России» установили новый рекорд

Во Владивостоке завершилась IV Международная регата под брендом «Сделано в России», собравшая более 200 участников из девяти стран. В заезде по сухой гребле команды продемонстрировали абсолютную синхронность и установили рекорд России: 50 километров в категории «Большие команды MIX» были пройдены за 3 часа 29 минут 59 секунд.

Российский экспортный центр посвятил достижение 80-летию окончания Второй мировой войны.

«Мы считаем, что спорт — это не только площадка для мировых рекордов, но и сила, которая помогает показать миру наши ценности и правильный образ России», — подчеркнула глава РЭЦ Вероника Никишина.

Для победителей подготовили особый трофей — весло сборной России по академической гребле с личным автографом президента Владимира Путина

«Российский экспортный центр и лично Веронику Олеговну Никишину, за вклад в развитие спорта и постоянное внимание», — отметил министр спорта Михаил Дегтярев.

Заезд «Сделано в России» проводится на ВЭФ уже третий год и стал символом международного сотрудничества. По словам организаторов, спорт здесь превращается в универсальный язык, который объединяет страны и укрепляет позиции России на мировых рынках.

В этом году за главный трофей поборются спортсмены из Белоруссии, Китая, Узбекистана, Казахстана, Ирана, Пакистана, Армении, Кубы, Афганистана и России. Соревнования проходят на кампусе ДВФУ и водном стадионе ТОФ во Владивостоке. Завершатся они 5–6 сентября вечерним шоу, модными показами и финальными заездами по прибрежной гребле в акватории Амурского залива.