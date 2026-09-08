Участники кибертурнира «Битва за Москву» разделили 3 млн единиц игрового золота

В финал кибертурнира «Битва за Москву» по игре «Мир танков» вышли десять человек. Всего же в соревнованиях приняли участие более 230 тысяч участников, которые разделили между собой более трех миллионов единиц игрового золота.

Как рассказал участник кибертурнира Арсений Милешин, в игру он играет с 2014 года.

«Увидел, что такой турнир проводится, меня заинтересовала необычная концепция. Я понял, что не разбираюсь в истории, и решил поиграть», — рассказал Милешин.

На отборочном этапе каждый играл сам за себя. Киберспортсмены проводили бои, зарабатывали чистый опыт и поднимались в рейтинге. Индивидуальную игру сменила командная только в финале.

«Карта получилась очень здоровской с точки зрения именно игрового процесса. Вдохновлялись мы, естественно, событиями 1941 года. Это Перемиловские высоты, это поселок Яхрома», — поделился продуктовый директор «Мира танков» Борис Синицкий.

Турнир организовали партия «Единая Россия», игровая студия «Леста», Музей Победы, а также «Игры Ростелеком» — онлайн-платформа, которая объединила отечественный игровой маркетплейс и лаунчер. С начала этого года общее число ее пользователей уже превысило 1,5 миллиона человек.

Как рассказал директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский, для компании проведение подобных турниров и развитие игрового направления — не просто про соревнования.

«Для нас это еще и язык, на котором мы говорим с огромной аудиторией, которая играет в игры. И именно игра, как мы считаем, помогает сохранять историческую память, потому что, когда человек играет в нее, то погружается своим личным присутствием, у него появляется интерес, он начинает узнавать больше информации о тех событиях, о людях, о героях, которые защищали Москву», – отметил Ряховский.

Без наград не остался никто: участники турнира разделили между собой более трех миллионов единиц игрового золота.