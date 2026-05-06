Участники «Дакара Востока» рассказали о подготовке КамАЗов к внедорожной гонке

Легендарная команда «КамАЗ-мастер» готовится к сложнейшему ралли «Дакар Востока» — крупнейшей и одной из самых тяжелых внедорожных гонок Азии. Подробности сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Экипажи «Синей Армады» отправились из Набережных Челнов к месту старта, где им предстоит преодолеть восемь тысяч километров по бездорожью китайской пустыни.

Как пояснили участники, грузовики кардинально отличаются от серийных КамАЗов: вся техника специально подготовлена для экстремальных спортивных нагрузок, а внутреннее устройство держится в строжайшем секрете. Для съемочной группы были раскрыты некоторые детали.

Внутри все продумано до мелочей: сиденья индивидуально отрегулированы для каждого члена экипажа, повсюду — приборы и системы управления. Все устроено так, чтобы пилоты не отвлекались на лишние движения. Даже воду спортсмены пьют через специальные трубки, не отрываясь от управления.