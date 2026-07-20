Участниками Летней спартакиады в Москве и Подмосковье стали 3 тысячи человек

В Летней спартакиаде, которая прошла в Москве и в Подмосковье, приняли участие три тысячи человек. Они соревновались в 16 видах спорта. Среди них, например, футбол, плавание, большой и падел-теннис, легкая атлетика и спортивное ориентирование.

«Это является основой нашей корпоративной культуры, где мы реально объединяемся и знакомимся. Каждый сотрудник видит свою команду. Очень важно, чтобы люди получали награды за свои успехи», — прокомментировал управляющий делами АФК «Система» Евгений Веселов.

Постоянный организатор соревнований — АФК «Система».

«Детский трек — это особенность наших спортивных мероприятий на протяжении многих лет. Но в этом году детская спартакиада полноценная, 175 наших юных спортсменов, детей сотрудников участвуют в пяти видах спорта под взрослыми флагами наших компаний», — рассказала вице-президент по управлению персоналом АФК «Система» Лариса Пастухова.

Чтобы подготовиться к соревнованиям, перед стартом участники могли пройти экспресс-чекап и получить рекомендации врачей, а также подобрать безопасный уровень физических нагрузок. Главный результат спартакиады — новые знакомства, командный дух и время, проведенное вместе с семьями и коллегами.