Участие в «Лыжне России-2025» подтвердили около 10 тыс жителей Нижегородской области

В Нижегородской области на участие в спортивном мероприятии «Лыжня России-2025» зарегистрировались около 10 тысяч человек. Почти 5,5 тысячи из них будут состязаться в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru на со ссылкой на региональное Министерство спорта.

Для детей организуют дистанцию в 500 метров. На нее уже записались более 1,7 тысячи ребят. Примерно 900 юных спортсменов побегут этот маршрут в Нижнем Новгороде, остальные — в районах.

Уточняется, что «Лыжню России» в этом году перенесли с февраля на март из-за погоды. Основной старт назначен на 1 марта, однако старты в районах пройдут в разное время в зависимости от погодных условий.

В Нижнем Новгороде лыжники будут стартовать на поляне возле ЖК «Окский берег». Для участников предусмотрены индивидуальные забеги на 10 и 5 километров, детские забеги на 500 м (для детей от 7 до 11 лет), семейные забеги на 500 м, брендированные забеги на 2 км для корпоративных команд, а также забеги ГТО на 2, 3 и 5 км.

Сроки проведения соревнований изменились, но регистрацию продлевать не стали. Она завершилась 6 февраля. Корпоративные команды могут подать заявку до 24 февраля, а на забег ГТО — до 25 февраля включительно. Семейные команды смогут зарегистрироваться на тематический забег прямо в день мероприятия.