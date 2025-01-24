Турнир по уличному хоккею Pond Hockey пройдет 23 февраля

Турнир по уличному хоккею Pond Hockey состоится 23 февраля в Красногорске на стадионе «Зеленый луг». Он будет включать три дивизиона: профессиональный, любительский и медийный. Metaratings.ru выступит как информационный партнер турнира.

Обычно в матчах участвуют знаменитые хоккеисты, звезды КХЛ, известные персоны из медиа и популярные блогеры. Любительский турнир доступен для всех желающих старше 14 лет. Матчи проходят в формате 4×4 без врателей, и каждая команда должна включать минимум семь игроков.

Профессиональный дивизион предусматривает призовой фонд для победителей и призеров. Тем, у кого нет команды, можно подать заявку на официальном сайте турнира через страницу «ВКонтакте» — POND-HOCKEY.

Pond hockey — это вид хоккея с шайбой на открытом воздухе, где команды состоят из четырех игроков.