Турнир по специальному хоккею состоялся в Нижегородской области

Соревнование продолжалось две недели и проходило в балахнинском ФОКе «Олимпийский». В турнире участвовали шесть команд из Нижегородской области, Мордовии и Челябинска. Всего в соревнованиях были задействованы 90 юных спортсменов.

Особенность специального хоккея заключается в адаптированных правилах: игра проходит в два периода без остановки времени, силовые приемы запрещены, а турнирная таблица не составляется, чтобы каждый участник чувствовал себя победителем, добавил сайт «Время Н».