Турнир по самбо в честь годовщины Победы пройдет в Александрове 8 мая

Региональный турнир по самбо, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в ФОК «Олимп» в Александрове 8 мая. Призы участникам будет вручать региональная организация «Александровская слобода».

Соорганизаторами выступили Ассоциация ветеранов СВО и Всероссийская федерация самбо. Начало соревнований — в 11:00, а в 16 часов состоится торжественная церемония открытия.

Такие спортивные праздники проходят в городе часто и собирают высокопоставленных почетных гостей. Например, на День защитника Отечества турнир посетили олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Данилова, экс-замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Роман Гаврилов и другие.