Турнир по боксу мирового масштаба проведут в Вологодской области
В Вологодской области проведут крупный мировой турнир по профессиональному боксу. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на главу региона Георгия Филимонова.
Глава Вологодской области выразил мнение, что в регионе придают большое значение развитию единоборств. Эти дисциплины, по его словам, способствуют закаливанию характера молодого поколения.
Георгий Филимонов также отметил, что в усилении спортивных инициатив в регионе активно участвует заместитель губернатора и олимпийский чемпион Александр Поветкин.
Жителям Вологодчины пообещали рассказывать обо всех этапах подготовки предстоящего турнира.