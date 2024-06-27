Турнир по боксу мирового масштаба проведут в Вологодской области

В Вологодской области проведут крупный мировой турнир по профессиональному боксу. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на главу региона Георгия Филимонова.

Глава Вологодской области выразил мнение, что в регионе придают большое значение развитию единоборств. Эти дисциплины, по его словам, способствуют закаливанию характера молодого поколения.

Георгий Филимонов также отметил, что в усилении спортивных инициатив в регионе активно участвует заместитель губернатора и олимпийский чемпион Александр Поветкин.

Жителям Вологодчины пообещали рассказывать обо всех этапах подготовки предстоящего турнира.

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